Футболисты Солнечногорска борются за лидерство Первенства Московской области

Солнечногорские спортсмены «Спортивной школы № 1» сражаются за 1 место Первенства Московской области по футболу сезона 2025, мальчики до 12 лет (2014 г. р.), передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Они сохраняют превосходство в турнире после матча с «СШ „Дружба“ (Талдом), в котором победили со счетом 3:0. Встреча прошла на стадионе в микрорайоне Тимоново.

В первом тайме нападающий Артем Барский дважды поразил ворота соперника, а полузащитник Артем Горелышев утроил преимущество солнечногорской команды.

Решающая игра, которая определит победителя соревнований, состоится 13 октября. Солнечногорцы встретятся с ребятами из «КСШОР „Химик“ (Клин), которые в настоящее время занимают вторую строчку с разницей в одно очко.

«Игра обещает быть очень напряженной, ведь от ее исхода зависит результат всего турнира. На плечах ребят лежит огромный груз ответственности, и мы желаем им красивой игры, уверенности на поле и, конечно же, выражаем нашу поддержку», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Всего в Первенстве Московской области по футболу сезона 2025 участвуют шесть детских и юношеских команд из Солнечногорска. Пять из них продолжают борьбу за призовые места. Особо отличились участники команды «Спортивная школа № 1» 2010 г. р., которые прошли турнир без единого поражения и уверенно держатся на первом месте в своей группе. Кроме того, солнечногорские спортсмены 2012 и 2013 гг. р. досрочно обеспечили себе «бронзу».

«Этот сезон получился у нас очень хороший. Из шести команд пять в призерах. Для сравнения в прошлом году в призерах были три. Ребята активно тренируются, растут, и это отражается на результатах», — сказал директор МБУ ДО «Спортивная школа № 1» г. о. Солнечногорск Игорь Ревякин.

Первенство стартовало в мае и завершается в октябре.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.