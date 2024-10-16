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Футболисты Подмосковья стали вторыми на Кубке РФ среди спортсменов с параличом

Сборная Московской области заняла второе место на Кубке России по футболу среди лиц с заболеванием церебральным параличом, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

В финальном матче подмосковная команда потерпела единственное поражение за весь турнир — от клуба из Нижнего Новгорода «Патриот НН». Бронзовыми призерами соревнований стали также представители Нижегородской области — спортсмены клуба «Нижегородец».

Борьбу за медали Кубка России вели пять команд: сборная Московской области, «Патриот НН» (Нижний Новгород), «Ермак» (Новосибирская область), «Уралмаш» (Свердловская область) и «Нижегородец» (Нижегородская область).

Лучшим защитником Кубка России признан подмосковный спортсмен Арсений Ерастов. Лучшим бомбардиром также стал представитель Московской области Егор Алексеев.

Кубок России 2024 по футболу лиц с заболеванием церебральным параличом проходил с 9 по 12 октября в Дзержинске (Нижегородская область) на стадионе «Капролактамовец».

Турнир организован в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.