Футболисты Можайска стали чемпионами регионального турнира «Локобол»

Воспитанники футбольной команды «Багратион» Можайска выступили на региональном турнире «Локобол», завоевав золотые медали и путевку на межрегиональный этап. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На турнире «Багратион» был представлен двумя составами — «белые» и «синие». «Багратион — белые» начали турнир с уверенных побед, выиграв у команды «Стрижи» (Кубинка) со счетом 9:0, у «Мелодии» из Наро-Фоминска 5:1 и 3:0 против СШ «Одинцово».

«Багратион — синие» также показали достойную игру: 2:0 против СШ Одинцово (синие), 0:1 против «Звенигорода» и 1:1 с командой из Лотошино. По итогам первого дня обе можайские команды вышли в четвертьфинал турнира.

Во второй день соревнований напряжение у спортсменов достигло максимума, но по итогам первого дня даже ничья могла лишить шансов на медали. «Багратион — белые» в противостоянии с «СШ Истра» победили в серии пенальти, «Синие» повторили успех, вырвав победу у «Витязя» из Старого городка.

В полуфинальном дерби «белые» взяли верх над «синими» со счетом 2:1, отправив их в матч за бронзу.

В решающем матче «Багратион — белые» проявили характер и мастерство, обыграв футболистов спортшколы «Звенигород», и завоевали «золото» турнира. Лучшими игроками турнира стали Даниил Климов, Савелий Мелков и Иван Храмцов.

В начале июня можайские футболисты будут участвовать в межрегиональном турнире «Локобол» в г. Иваново.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.