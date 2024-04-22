Футболисты колледжа Раменского одержали победу в турнире памяти Липаткина

сегодня в 13:45

В манеже спортивной школы «Авангард» состоялся традиционный турнир по футболу среди команд профессиональных образовательных учреждений Раменского городского округа, посвященный памяти Анатолия Липаткина, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Анатолий Липаткин был вратарем футбольной команды «Сатурн» и руководителем физического воспитания Московского областного государственного колледжа. Он посвятил свою жизнь спорту и воспитанию молодежи.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в этом году первое место и кубок турнира завоевали футболисты Раменского колледжа под руководством тренера Ильи Шабанова. Команда подошла к соревнованиям с боевым настроем, собрав лучших футболистов колледжа и проведя интенсивные предматчевые тренировки.

Капитаном команды стал Данила Конюков. В состав команды вошли: Максим Елисеев, Артем Николаев, Никита Гильмутдинов, Иван Киселев, Даниил Давиденко, Вадим Коробейников, Антон Шепелев, Сергей Синицын, Сергей Добролет, Сергей Горун, Евгений Алексеев, Никита Сапожников, Руслан Лагутин, Кирилл Воробьев, Даниил Однобурцев, Дмитрий Куколев, Никита Бордуков, Константин Лобанов, Некруз Турдиев, Денис Пыкэлэу и Батыр Муратов.

«Поздравляем футболистов и тренера с победой и желаем им дальнейших успехов в предварительном этапе Московской области по большому футболу студенческой лиги», — добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.