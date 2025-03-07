Футболисты из Зарайска взяли бронзу подмосковного турнира

сегодня в 13:20

В Московской области завершились соревнования Студенческой мини-футбольной лиги, в которых команда «Спарта-ЗПК» из Зарайского педагогического колледжа завоевала бронзовые медали, сообщает пресс-служба администрации округа.

В турнире принимали участие 27 студенческих команд, которые на первом групповом этапе были разделены на группы. На втором этапе две лучшие команды из каждой группы продолжали борьбу за победу. Финальный этап соревнований прошел по системе «плей-офф», и зарайские спартанцы дошли до самой последней стадии турнира.

В первом матче «Спарта-ЗПК» уступила команде «Губернского колледжа» из Серпухова с минимальным счетом 2:1. Это поражение оставило зарайцев с возможностью бороться лишь за третье место.

В матче за бронзовые медали соперником команды стали футболисты из «Электростальского колледжа». Разозленные предыдущим поражением, игроки зарайской команды показали отличную игру, разгромив соперников со счетом 7:1.

Чемпионами Московской области по мини-футболу стала команда из Серпухова, которая в финальном поединке одержала победу над «Дмитровским техникумом» со счетом 5:2.

«Поздравляем зарайских футболистов с бронзовыми медалями и желаем дальнейших успехов в будущих соревнованиях!» — добавили в пресс-службе администрации округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.