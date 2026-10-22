Футболисты из Лобни завоевали медали первенства Московской области

Команды «Академии спорта» из Лобни стали призерами первенства Московской области по футболу в четырех возрастных категориях. Турнир завершился 19 октября, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Команда «Академии спорта» из Лобни 2013 года рождения под руководством Максима Бровкина завоевала серебро первенства Московской области по футболу. Бронзу получили команды 2014 года рождения, которую тренирует Марат Сабиров, и 2015 года рождения под руководством Александра Белявского. Игрок команды 2015 года Демид Грищенко стал лучшим бомбардиром первенства, забив 19 мячей.

Команда 2017 года рождения под руководством Эдуарда Зимарина также завоевала бронзу. Футболисты выступали в старшей возрастной категории против команд 2016 года рождения и вошли в тройку призеров. Лидером команды и лучшим бомбардиром стал Платон Заблоцкий, забивший 31 гол.

«Поздравляем тренеров, спортсменов и родителей с успешным завершением сезона!» — отметили в «Академии спорта».

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.