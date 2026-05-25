Футболисты из Богородского округа выиграли турнир в Беларуси

Команда Глуховской школы-интерната № 2 из Ногинска заняла первое место на Международном турнире по футболу «Спешиал Олимпикс», который прошел с 18 по 22 мая 2026 года в Могилеве Республики Беларусь. В соревнованиях участвовали более 100 спортсменов из России и Беларуси, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В международном турнире приняли участие 10 команд специальных школ-интернатов. Спортсмены продемонстрировали не только высокий уровень подготовки, но и пример дружбы и взаимной поддержки.

Команда Богородского округа под руководством тренеров Николая Савашинского и Дениса Поленова уверенно прошла турнирную дистанцию и завоевала почетное первое место. Юные футболисты показали волю к победе и слаженную командную игру.

Турнир проводится в Беларуси уже в пятый раз и служит площадкой для обмена опытом и развития инклюзивного спорта. Помимо матчей для участников организовали экскурсию по Могилеву и неформальные встречи, где спортсмены смогли пообщаться и поделиться впечатлениями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.