Футболисты «Химок» готовят бойкот контрольного матча из-за невыплаты зарплат

сегодня в 14:49

Бойкот матча не состоится, если инвестор «Химок» погасит задолженность

Футболисты команды «Химки» готовят акцию протеста из-за задержки выплат за ноябрь и декабрь 2024 года, и рассматривают возможность бойкота контрольного матча во время сборов, сообщает Metaratings.ru .

Игроки отменят свою акцию, если инвестор «Химок» Туфан Садыгов в ближайшие дни погасит задолженность за указанные месяцы, как он обещал ранее. Стоит отметить, что Садыгов является участником уголовного дела, связанного с крупным мошенничеством.

Однако в пресс-службе «Химок» опровергли информацию о бойкотировании будущего матча, уточняет «Чемпионат». «Финансовая составляющая — внутреннее дело клуба, ее не комментируем», — отметили представители команды.

На данный момент «Химки» занимают 13-е место в таблице Российской Премьер-Лиги (РПЛ) после 18 туров в нынешнем сезоне с шестнадцатью очками.