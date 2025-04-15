Футболисты «Химок» бойкотировали тренировку после увольнения главного тренера

Футболисты подмосковных «Химок» отказались проводить тренировку, узнав об увольнении своего главного тренера Франка Артиги. После этого игроки только 10 минут позанимались в тренажерном зале и ушли, утверждает «Спорт Экспресс» со ссылкой на источник.

Испанский тренер Артига встал у руля «Химок» летом 2024 года. Сегодня, 15 апреля, подмосковный клуб объявил о расторжении контракта с главным тренером по соглашению сторон. Вместе с испанским специалистом были уволены и четверо его ассистентов — Хосе Бермудес, Джозеп Техедо, Андони Сесма и Александр Димидко.

«Эти специалисты многому нас научили и многому научились у нас. Настало время двигаться дальше», — комментировали в клубе.

14 апреля журналист Иван Карпов утверждал, что Франк Артига покинет пост главного тренера «Химок». Его заменит экс-тренер сборной Казахстана Магомед Адиев, заявлял инсайдер.