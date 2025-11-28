Футболисты Единой Школьной Лиги в Дубне обратились к амбассадору Евгению Алдонину

Участники одной из футбольных команд Единой Школьной Лиги в Дубне обратились со словами поддержки к своему амбассадору Евгению Алдонину, который в феврале проводил для них мастер-класс и запомнился мальчишкам, как настоящая звезда футбола, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Мы слышали, что вы приболели, и все очень переживаем. Желаем вам скорейшего выздоровления! Пусть силы возвращаются каждый день, а настроение становится только лучше. Мы тренируемся, стараемся и будем играть так, чтобы вы нами гордились», — сказали ребята.

Футболисты продолжают бороться за выход в финал в групповом этапе. В Единой Школьной Лиге 4 вида спорта — шахматы, волейбол, баскетбол и футбол.

Все игры проходят в серьезной борьбе и с большим азартом. В Дубне уже определились фавориты территориальной группы «Большая Волга». Это команды 7 и 11 школ.

В этом году участников Единой Школьной Лиги стало в пять раз больше. Успех пилотного проекта, в котором принимала участие Дубна, подтвердил актуальность идеи межшкольних соревнований, и к ним присоединились еще 4 десятка муниципалитетов Московской области.

Соревнования в Дубне продлятся до конца учебного года. Команда той школы, которая наберет наибольшее число очков по результатам всех этапов, будет представлять Дубну на региональном уровне. Она сразится со спортсменами из пятидесяти городов региона.

«Уже второй год в Дубне реализуем проект „Школьная лига“. Все наши образовательные учреждения участвуют, ребята играют с большим энтузиазмом, ждут встреч с амбассадорами. Главное, каждый из них занимается любимым видом спорта и поддерживает хорошую физическую форму. Будем продолжать поддерживать наших ребят, учителей и инфраструктуру школ города, ведь детский спорт — это в первую очередь про силу воли и веру в себя» — отметил глава г. о. Дубна Максим Тихомиров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.