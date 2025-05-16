Футболистов РПЛ хотят проверить на «детекторе лжи» после разгромного поражения

Нескольких футболистов «Крыльев Советов» хотят проверить на полиграфе после того, как самарцы проиграли «Нижнему Новгороду» со счетом 2:5, утверждает Sport Baza со ссылкой на источники. Предварительно, речь может идти о вратаре Сергее Песьякове и защитниках Илье Гапонове и Романе Евгеньеве.

Собеседники издания утверждают, что отправить игроков «Крыльев» на «детектор лжи» попросили в правительстве Самарской области. Ранее в регионе запустили проект «Чистый спорт», который «объединит всех, кто привержен принципам честности и справедливости, нетерпимости предвзятого судейства и любого стороннего влияния на результаты», заявлял губернатор Вячеслав Федорищев.

Председатель совета директоров «Крыльев» Дмитрий Яковлев заявил, что сразу после крупного проигрыша нижегородцам он поручил сделать «заключение по итогам матча». По его словам, во время футбольной встречи произошли ситуации, которые негативно сказались на итоговом результате самарцев.

«В большей степени они связаны с лазаретом и перебором желтых карточек. По факту футболисты, которые определяют игру в защите и полузащите, выбыли из нее», — сообщил Яковлев журналистам канала.

Пока неизвестно, согласятся ли футболисты «Крыльев» пройти проверку на полиграфе.

Ранее в «Крыльях Советов» произошел громкий коррупционный скандал. По словам самарского губернатора Федорищева, он случайно узнал, что команда задолжала 36 000 000 рублей на взятки судьям, и в схемах подкупа арбитров замешаны «многие клубы».