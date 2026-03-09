Футболистки сборной Ирана сбежали и попросили убежище в Австралии

Футболистки сборной Ирана сбежали из команды и обратились к Австралии за политическим убежищем. Спортсменок поддержал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, сообщает The Athletic .

Пять футболисток женской сборной Ирана покинули команду во время Кубка Азии в Австралии. Они обратились к местным властям за помощью после того, как их обвинили в предательстве на родине после отказа петь национальный гимн перед матчем со сборной Южной Кореи.

Глава Белого дома отметил, что уже провел переговоры с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе. По словам Трампа, австралийский премьер уже занимается данным вопросом. Пятеро иранских футболисток «уже обеспечены, а остальные в пути».

Однако, согласно данным австралийских СМИ, местные власти приняли решение вернуть на родину футболисток сборной Ирана, попросивших политического убежища.

«Австралия совершает ужасную гуманитарную ошибку, позволяя женской национальной футбольной команде Ирана быть насильно возвращенной в Иран, где ее, скорее всего, убьют», — написал Трамп в соцсети в Truth Social.

Американский лидер добавил, что если Австралия откажется предоставить иранским спортсменка политическое убежище, то это сделает США.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.