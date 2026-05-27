Футболистки из Богородского округа выиграли чемпионат Подмосковья

Студентки Ногинского филиала Государственного университета просвещения 25 мая стали чемпионками Московской области по футболу на турнире в Подольске. Команда завоевала право представить регион на всероссийском этапе соревнований, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Решающие матчи Студенческой футбольной лиги Московской области прошли 25 мая на стадионе «Труд» в Подольске. Спортивный студенческий клуб «Академия спорта» Ногинского филиала Государственного университета просвещения представил на турнире команды юношей и девушек.

В женском турнире футболистки университета начали выступление с победы над командой Ногинского колледжа — 1:0. Затем спортсменки уступили соперницам из Зарайска со счетом 0:1. В решающем матче против команды из Ступино девушки одержали победу 2:1 и стали чемпионками Московской области. Победа обеспечила им путевку на всероссийский этап соревнований.

Мужская команда в полуфинале обыграла соперников из ГСГУ (Коломна, Зарайск) со счетом 5:0. В финале футболисты встретились с МГАФК и уступили 0:1, завоевав серебро турнира.

Финальный этап Студенческой футбольной лиги Московской области второй год подряд проходит в Подольске. Победители соревнований получают право представить регион на всероссийском уровне.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». Еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«Открытый стадион» дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.