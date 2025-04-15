Футболистки Химок одержали победу в региональном турнире

Женская футбольная команда «Мамсити» из Химок приняла участие в региональном турнире «Созвездие футбольных мам». Команда нашего города заняла первое место. Турнир, приуроченный ко Дню космонавтики, провели на Родине Юрия Гагарина — в Смоленске, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Соперником «МамСити» в финале турнира стала команда из Вологды. В первом тайме спортсменки нашего города уступали противнику со счетом 2:0, однако уже вскоре команды сравняли счет. В финале химчанки совершили практически невозможное — по итогу пенальти, «МамСити» обыграли соперника со счетом 2:0.

Команда показала хорошую технику и слаженность игры. Лучшим игроком команды стала Ольга Трусова, а лучшим игроком турнира — Анна Ухаткина.

«Нашей команде три года, и у нас все время идет обновление участниц. В нынешних соревнованиях играли четыре опытных спортсменки и четыре новеньких. Это был великолепный турнир с замечательной организацией! В сентябре на день города Химок ждем футболисток Смоленска на наш турнир», — рассказала капитан команды «МамСити» Екатерина Сурина.

Кроме того, «МамСити» провели товарищеский матч с футболистками Смоленска — командой «Динамо Мама». Наши спортсменки также одержали победу — со счетом 9:5.

Футбольная команда «Мамсити» образовалась три года назад. За это время спортсменки одержали десятки побед в столичных и региональных турнирах. В копилке команды — первое место в серебряном кубке Московской федерации футбола. Каждый год в рамках созданного командой проекта «ДаМы в спорте» проходят турниры не только в Химках, но и по всей Московской области. Больше интересной информации в телеграм-канале и группе ВКонтакте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.