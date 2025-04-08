Футболист Тотти рассказал о лучших тренерах в своей карьере

Легендарный итальянский футболист Франческо Тотти, являющийся чемпионом мира в составе сборной Италии, отыграв за клуб «Рома» 25 лет, рассказал о «клубе преданных игроков» и лучших тренерах в карьере, сообщает Metaratings.ru .

Он отметил, что ему очень повезло провести всю карьеру в одном клубе. По мнению футболиста, сейчас футбол больше похож на бизнес, а раньше игроки проявляли больше верности клубам.

Стивена Джеррарда, Паоло Мальдини, Игоря Акинфеева из «клуба самых преданных футболистов» Франческо Тотти назвал большими спортсменами. Он очень рад, что существует такая иерархия и некоторые футболисты такое долгое время выступают за клубы.

«Что касается гола в ворота Акинфеева, я его помню. Это случилось в лиге чемпионов. Забил так, как часто забивал. Только так я и мог это сделать», — добавил чемпион.

О всех своих тренерах Франческо Тотти вспомнил с благодарностью, отметил их профессионализм. Для себя он выделил лучшими тренерами Жозе Моуринью и Карло Анчелотти.