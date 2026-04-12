Футболист из Аргентины неудачно пошутил о бомбе и был арестован в самолете

Футболиста из Аргентины задержали из-за предупреждения о бомбе в аэропорту

32-летний защитник команды «Химнасия и Эсгрима де Хухуй» Эмилиано Эндрисси в самолете пошутил, что взял с собой бомбу. Мужчину быстро арестовали, сообщает « Осторожно, новости ».

Футбольный клуб должен был лететь в Буэнос-Айрес. После сообщения о бомбе всех пассажиров эвакуировали из самолета и начали проверку.

Взрывчатки с собой у Эндрисси не было, он просто пошутил.

На период проверки воздушную гавань закрыли на четыре часа, а вылет самолета был задержан на семь.

Из-за неудачной шутки пострадали более 1,2 тыс. человек. Их самолеты задержали и отменили. В ФК отметили, что из-за инцидента в отношении Эндрисси планируют принять дисциплинарные меры.

