Футболист из Аргентины неудачно пошутил о бомбе и был арестован в самолете
32-летний защитник команды «Химнасия и Эсгрима де Хухуй» Эмилиано Эндрисси в самолете пошутил, что взял с собой бомбу. Мужчину быстро арестовали, сообщает «Осторожно, новости».
Футбольный клуб должен был лететь в Буэнос-Айрес. После сообщения о бомбе всех пассажиров эвакуировали из самолета и начали проверку.
Взрывчатки с собой у Эндрисси не было, он просто пошутил.
На период проверки воздушную гавань закрыли на четыре часа, а вылет самолета был задержан на семь.
Из-за неудачной шутки пострадали более 1,2 тыс. человек. Их самолеты задержали и отменили. В ФК отметили, что из-за инцидента в отношении Эндрисси планируют принять дисциплинарные меры.
