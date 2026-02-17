Экс-полузащитник национальной команды Владимир Быстров прокомментировал информацию о потенциальных товарищеских матчах сборной России с командами Мали и Гватемалы в 2026 году, сообщает Metaratings.ru .

Ранее появились сообщения, что эти игры могут пройти 27 марта в Краснодаре и 31 марта в Санкт-Петербурге.

В рейтинге ФИФА Мали находится на 54-й строчке, Гватемала — на 94-й. Россия занимает 36-ю позицию.

При этом 17 февраля президент Федерации футбола Гватемалы Херардо Паис заявил, что национальная сборная не сможет провести матч с россиянами в марте.

«Ничего не знаю про сборные Мали и Гватемалы. Знаю, что есть такие страны. С кем бы могли сыграть, если не с ними? Это вопрос к РФС. Но играть с Мали и Гватемалой — это смех», — отметил Быстров.

В 2025 году российская сборная провела десять товарищеских матчей, одержав шесть побед, потерпев одно поражение и трижды сыграв вничью.

Команда под руководством Валерия Карпина отстранена от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА с февраля 2022 года.

