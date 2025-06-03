Фрязинские дзюдоисты выступили на Всероссийских соревнованиях

Столичный центр спорта и образования «Самбо-70» стал местом проведения масштабных соревнований «Весенние надежды», собравших почти четыре с половиной сотни юных дзюдоистов со всей страны. На этом престижном турнире особенно ярко проявили себя воспитанники фрязинской спортивной школы «Олимп», традиционно показавшие выдающиеся результаты. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Среди золотых медалистов соревнований — Константин Резников и Ника Сурманидзе, уверенно доказавшие свое превосходство в своих весовых категориях. Не менее впечатляющих успехов добились их товарищи по команде: Альберт Садоян, Даниял Идармачев и Артем Никулин завоевали серебряные награды, продемонстрировав настоящий бойцовский характер.

Особого внимания заслуживают выступления Николая Долгова, Джамала Раджабалиева, Арсена Осипяна и Ивана Дяконицы, вошедших в число сильнейших спортсменов турнира. Эти результаты стали закономерным итогом упорных тренировок и профессиональной работы тренерского состава.

Успех фрязинских спортсменов на всероссийском уровне подтверждает высокое качество подготовки в местной спортивной школе. Каждая такая победа не только укрепляет авторитет фрязинского дзюдо, но и вдохновляет новых воспитанников на спортивные достижения. Сегодня можно с уверенностью сказать, что юные дзюдоисты из Фрязино составляют золотой фонд российского спорта, а их будущие победы обязательно пополнят копилку достижений родного города.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.