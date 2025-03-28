Фон не влияет на результат: Деменко высказался о ситуации вокруг «Зенита»

Бывший футболит «Зенита» Максим Деменко, комментируя результаты команды, заявил, что несмотря на негативный фон вокруг ФК в последнее время, главному тренеру Сергею Семаку, вряд ли грозит увольнение, сообщает Metaratings.ru .

«Тот же матч со „Спартаком“ был равный, не повезло в концовке. Против „Факела“ выглядели здорово. Справится ли Семак с давлением? Уверен, что да. Он давно в „Зените“, прошёл через многие испытания, давал результат. Даже если „Зенит“ не станет чемпионом, не думаю, что его уволят», — сказал Деменко.

По его словам, неудачи никак не повлияют на результаты.

В 22 туре РПЛ «Зенит» сыграет30 марта в 19:30 с «Рубином». Сейчас команда Семака занимает третье место в турнирной таблице.