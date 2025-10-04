ФОК «Русский медведь» в Серпухове стал ареной для спортивных соревнований

3 октября состоялся межрегиональный турнир по волейболу среди девушек на Кубок Серпуховского городского прокурора Московской области, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Мероприятие собрало около сотни юных спортсменок, превратив площадку в эпицентр волейбольного мастерства и бескомпромиссной борьбы.

За престижный трофей приехали побороться семь команд, представляющие три федеральных округа России — Северо-Кавказский, Приволжский и Южный. На площадке встретились девушки 2012–2013 года рождения, каждая из которых с первых же минут показала твердый настрой на победу.

Участницы продемонстрировали удивительно зрелый, собранный волейбол, отличающийся грамотными тактическими построениями и мощными завершающими ударами. Зрители с восторгом наблюдали за каждым розыгрышем, где отточенные передачи сменялись стремительными атаками, а слаженная командная работа позволяла вырывать очки даже в самых сложных ситуациях.

Турнир на Кубок Серпуховского городского прокурора не только стал важной вехой в развитии юношеского волейбола, но и подчеркнул значимость подобных инициатив для формирования здорового образа жизни, командного духа и воли к победе у подрастающего поколения.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, в Московской области школьные стадионы открыли для жителей, это позволило большему числу людей предоставлять услуги по занятиям спортом.

«Очень важный проект был нами реализован — это школьные стадионы. Специфика заключается в том, что школьный стадион часто работает в дневное время, вечером — реже, а уж летом часто можно увидеть, что он не работает», — отметил Воробьев.