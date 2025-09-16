ФНС заблокировала счета нападающего «Зенита» Александра Соболева
Счета футболиста Соболева заблокированы из-за отсутствия отчетности по ИП
Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала банковские счета форварда «Зенита» Александра Соболева, сообщает Постньюс.
В конце августа ФНС приостановила операции по двум счетам футболиста, открытым в «Альфа-Банке» и «Газпромбанке».
Основанием для таких действий послужила не предоставленная вовремя отчетность по его ИП, связанному со сделками купли-продажи собственной недвижимости.
Соболев оформил ИП в июле 2024 года в своем родном городе Барнауле. Именно межрайонная инспекция ФНС по месту регистрации ИП и инициировала блокировку счетов футболиста.
Примечательно, что задолженностей или открытых исполнительных производств в отношении Соболева не имеется.