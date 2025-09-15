сегодня в 13:48

ФК «Солнечногорск» одержал победу в 16 туре Чемпионата Московской области по футболу

Солнечногорские футболисты приняли участие в выездном матче 16-м тура Чемпионата Московской области по футболу Лиги Б-1 среди мужских команд. В этот раз соперниками стали спортсмены городского округа Лобня, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Встреча завершилась счетом 5:2 в пользу команды Солнечногорска. Благодаря этой победе, футболисты продолжают занимать третье место в турнирной таблице, набрав 36 очков.

«Поздравляю футбольный клуб „Солнечногорск“ с очередной победой! Теперь команда находится всего в двух очках от первого места в Чемпионате. От всей души желаем футболистам сохранить боевой настрой, восстановить силы и проявить высочайший класс игры», — сказал первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Встреча следующего тура пройдет в субботу, 20 сентября, на стадионе «Металлург» против «Ц1» из Лобни.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.