сегодня в 11:23

ФК «Солнечногорск» одержал победу в 12 туре Чемпионата Московской области по футболу

На стадионе «Металлург» в Солнечногорске состоялся матч 12 тура Чемпионата Московской области по футболу среди мужских команд. В нем приняли участие ФК «Солнечногорск» и «Академия Аленичева» из Мытищ, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Встреча завершилась счетом 4:0 в пользу команды Солнечногорска. На сегодняшний день спортсмены местного футбольного клуба занимают третье место в турнирной таблице, набрав 26 очков.

«Эта победа стала результатом отличной подготовки и сплоченной игры нашей команды. Мы продолжаем уверенно двигаться вперед и нацелены на высокие позиции в чемпионате. Спасибо болельщикам за поддержку, атмосфера на стадионе была потрясающая!», — подчеркнул первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Помимо спортивной борьбы, организаторы подготовили для болельщиков лотерею — розыгрыш призов от партнеров и клубная атрибутика.

Отметим, что следующий матч ФК «Солнечногорск» проведет 23 августа в Долгопрудном против команды «Физтех».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.