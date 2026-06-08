ФК «Солнечногорск» обыграл Лыткарино в чемпионате Подмосковья

Футбольный клуб «Солнечногорск» 6 июня победил СШ «Лыткарино» в восьмом туре чемпионата Московской области. Матч прошел на стадионе «Полет» в Лыткарино и завершился со счетом 3:2, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Встреча состоялась в рамках чемпионата Московской области по футболу среди мужских команд. Все три мяча в составе солнечногорской команды забил Николай Казарян. Эта победа позволила клубу подняться в турнирной таблице и укрепить позиции в первенстве.

«Этот успех подарил болельщикам повод для гордости! Впереди — важный домашний матч. Приглашаю всех любителей футбола поддержать родной клуб в праздничный день. Пусть трибуны наполнятся энергией и верой в нашу команду!» — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Следующий матч пройдет 12 июня, в День России, в 16:00 на стадионе «Металлург». ФК «Солнечногорск» сыграет с одним из лидеров чемпионата — командой «Геласки» из Люберец.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.