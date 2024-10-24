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ФК из Ногинска и Лыткарина схлестнутся в чемпионате МО по футболу 26 октября

Заключительный матч чемпионата Московской области по футболу пройдет 26 октября в 14:00 в Ногинске. Об этом сообщает пресс-служба ФК «Красное Знамя».

Мероприятие пройдет на стадионе «Знамя». Он находится по адресу: Санаторная улица 3.

В матче сойдутся две команды — «Красное Знамя» из Ногинска и СШ «Лыткарино» из Лыткарино.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.