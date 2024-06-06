Фитнес-тренер рассказал, сколько по времени полезно кататься на велосипеде

Для похудения на велосипеде нужно кататься больше, чем для оздоровления, сообщил РИАМО фитнес-тренер, сооснователь фитнес-платформы №1 в России FitStars, абсолютный чемпион Санкт-Петербурга по бодибилдингу и победитель чемпионата России по пауэрлифтингу, квалифицированный тренер и наставник Михаил Прыгунов.

«Все зависит от цели. Если вы катаетесь для оздоровления, тонуса, повышения общей физической активности без конкретной цели сжигания жира, оптимальное время для велопрогулки – 30-60 минут», – сказал тренер.

Если же цель – похудение, то рекомендуется увеличить время велопрогулки до 1,5 часов и более. Жесткого ограничения времени нет – прогулка может длиться и несколько часов, если речь идет об интересном маршруте в компании друзей или семьи, добавил эксперт.

«Вы можете делать остановки, отдыхать и двигаться дальше, это будет не менее эффективно», - заключил Прыгунов.