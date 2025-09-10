Финал столичного чемпионата по тетрису пройдет в День города Москвы

В рамках форума «Территория будущего. Москва 2030» Чемпионат Москвы по тетрису был организован Комплексом градостроительной политики и строительства столицы. Полуфинальные и финальные игры турнира запланированы на 13 и 14 сентября и будут приурочены к празднованию Дня города, сообщила первый заместитель начальника Управления координации деятельности Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы Мария Дерунова.

«В этом году мы организовали работу тетрис-станций в Москве, и сами удивились, насколько популярны они стали у москвичей и гостей города. Ежедневно желающие могли попробовать себя в этой любимой несколькими поколениями игре. А теперь лучшие из лучших поборются за почетное звание чемпиона», — отметила Дерунова.

Она уточнила, что впервые событие будет транслироваться в прямом эфире на медиафасаде Останкинской телебашни, что позволит каждому зрителю почувствовать свою вовлеченность и мгновенно узнать имя победителя.

Полуфинал пройдет 13 сентября на одной из станций, расположенной в игровой зоне «Искусство строить» на территории «Лужников». Тридцать лучших участников, отобранных на пяти московских площадках, получат по три попытки, чтобы продемонстрировать свое мастерство и войти в десятку финалистов.

Суперфинал состоится 14 сентября в сквере у Останкинской телебашни, а ход битвы будет проецироваться на ее медиафасад. Десять лучших игроков сразятся за титул чемпиона Москвы по тетрису. Завораживающее соревнование будет идти в режиме реального времени. Каждому финалисту дадут три попытки, продолжительностью не более пяти минут каждая.

Чемпион получит памятный кубок и навсегда впишет свое имя в историю этой игры.

«Территория будущего. Москва 2030» — это форум, знакомящий жителей и гостей столицы с ключевыми инновациями и успехами во всех областях городской жизни. С 1 августа по 14 сентября в рамках проекта проходят культурные, спортивные, просветительские и иные события, демонстрирующие развитие одного из самых передовых мегаполисов мира. Этот масштабный проект помогает смоделировать облик столицы и заглянуть в ее ближайшее будущее. Официальный сайт форума: moscow2030.mos.ru.