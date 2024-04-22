сегодня в 18:34

Финал региональных соревнований по шахматам «Белая ладья» прошел в Королеве

Глава Королева Игорь Трифонов вместе с президентом федерации шахмат Московской области, гроссмейстером Сергеем Карякиным приняли участие в награждении победителей и призеров шахматного турнира «Белая ладья», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В командном зачете победителями стали ученики гимназии им. Е. М. Примакова, с которой город связывают теплые дружеские отношения. Ребята теперь будут представлять Московскую область на всероссийском турнире «Белая ладья», который пройдет в Сочи.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.