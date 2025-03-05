Финал Первенства Люберец по футзалу состоится 17 марта

Финал Первенства городского округа Люберцы по футзалу пройдет 17 марта. В нем встретятся команды «Новокрасково» (п. Красково) и «Торпедо» (г. Люберцы). Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Первенство округа по футзалу подошло к своему апогею. Осталось провести два матча, по результатам которых распределятся места на пьедестале. Финал пройдет 17 марта, который определит победителей турнира. За третье место сыграют команды „Котельники“ и „Galaxy“, — рассказал руководитель окружной Федерации футбола Сергей Стрекаловский.

Матч за первое место обещает быть интересным: ФК «Новокрасково» получил возможность повторить свой прошлогодний триумф. В свою очередь, футболисты «Торпедо» постараются не упустить победу на домашнем поле.

Упорная борьба ожидается и за третье место. Соперником ФК «Котельники» будет люберецкий «Galaxy», имеющий сбалансированный состав из опытных игроков. Игра пройдет 17 марта в ДС «Триумф» перед финалом Первенства, начало в 21:00. Финальный матч начнется в 22:00.

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