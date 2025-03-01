Финал муниципального этапа фестиваля «Ворошиловский стрелок» прошел в Мытищах

Поучаствовать в детско-юношеских соревнованиях на лучшую стрельбу собрались около 150 подростков из образовательных комплексов округа № 3, 10, 12, 34. Четыре команды юнармейцев боролись за выход в региональный этап, 76 ребят пришли состязаться в личном зачете, чтобы получить почетный знак, сообщила пресс-служа администрации городского округа.

Конкурсная часть включала элементы комплекса ГТО — стрельбу из пневматической винтовки, сборку автомата Калашникова, метание гранаты, отжимания. Каждая команда привезла с собой и творческий номер — выступление об истории звания «Ворошиловский стрелок».

В квалификационный круг входили стрельба из положения стоя, а также сидя или лежа, участникам необходимо было продемонстрировать и навыки в сборке автомата.

«Спортивное мероприятие проводится при поддержке регионального отделения ДОСААФ России второй год и с каждым разом становится все более популярным у молодежи», — отметил представитель организации, инструктор Вадим Синицын.

На торжественном открытии фестиваля почетный знак «Юный ворошиловский стрелок» был вручен победителю первого этапа окружных соревнований, который состоялся в декабре. Федор Титков из школы № 3 имени Бориса Феофанова в течение года стремился к победе — долго изучал теоретическую часть, практиковал технику исполнения выстрелов.

«Этот знак очень важен для меня — благодаря мастерству тренеров, поддержке наставников, а самое главное — своей силе воли я добился достойного результата. Теперь с честью ношу звание юнармейца», — поделился молодой человек.

Лучшие результаты показали ребята из школы № 3. В личном зачете победу одержала Екатерина Королева, а команда юнармейцев будет представлять Мытищи на региональном этапе, который состоится в апреле в округе Богородский.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.