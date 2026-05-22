Финал «Кубка святых воинов Руси» пройдет в Подмосковье 24 мая

Заключительный этап соревнований посвящен дню рождения Царя-страстотерпца Николая II. Цель проекта — показать связь православной веры, ратной истории и современного спорта.

В финале участники будут соревноваться в разных дисциплинах: в боксе, самбо и армейском рукопашном бою. Также пройдут показательные выступления ветеранов спецподразделений, затем состоится награждение победителей.

Почетными гостями соревнований станут олимпийские чемпионы, депутаты Госдумы, священнослужители, руководители спортивных федераций, глава Раменского округа.

Мероприятие пройдет на универсальной спортивной арене «Борисоглебский» в подмосковном городе Раменское. Церемония открытия стартует в 13:00.

Первый этап, посвященный воину-монаху Александру Пересвету, прошел в декабре 2025 года в Мытищах и собрал более 1000 участников и зрителей. Второй этап, посвященный прославленному флотоводцу, праведному воину адмиралу Федору Ушакову, состоялся 21 марта в Истре, на мероприятии собралось более 500 участников и зрителей.

