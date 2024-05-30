Финал этапа «Президентских состязаний» провели в Одинцовском округе

«Президентские состязания» среди школьников прошли на площадке Одинцовского филиала Московской экономической школы. Финал соревнований регионального этапа провели при участии центра развития дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодежи и «Движения Первых Подмосковья».

«Спортивный кластер Московской экономической школы принимал многих титулованных и известных спортсменов. У нас в гостях был баскетболист Андрей Кириленко, руководитель регионального отделения города Москвы федерации всестилевого карате Юрий Федоров, самбистка Анна Харитонова, призер Паралимпийских игр Сергей Пунько… Всегда на такие звездные встречи собирается много юных спортсменов из разных школ, ведь личное общение с кумирами очень важно для подрастающего поколения», — подчеркнула директор Московской экономической школы Наталия Каджая.

Она добавила, что привлечение в спорт как можно большего количества россиян является одной из приоритетных задач Президентской программы развития физической культуры и спорта.

«Поэтому ориентиры определены, опыт у нас большой. И серьезная спортивная база школы позволяет организовывать такие масштабные мероприятия. Спортивные площадки МЭШ функционируют для всех видов спорта как в закрытом спортивном зале, так и на стадионе с трибунами на открытом воздухе… Спорту мы уделяем очень большое внимание», — рассказала Каджая.

Соревнования

«Президентские состязания» — это одни из самых массовых спортивных соревнований для школьников России, которые пользуются огромной популярностью. Ежегодно в них принимают участие более 10 миллионов детей. Состязания проводятся с 2010 года по указу президента Российской Федерации. В 2022 году они получили новый статус — соревнования на Кубок президента России.

«Сегодня здесь, в Одинцовском городском округе в Московской экономической школе, мы проводим региональный финал „Президентских состязаний“ среди школьников. Из 13 городских округов приехали 16 команд, им предстоит пройти несколько этапов, это и спортивные эстафеты, и легкая атлетика, теоретические знания, в общем — много чего интересного подготовлено для подмосковных школьников», — отметил председатель совета регионального отделения общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых» в Московской области Юрий Макеев.

В состязаниях приняли участие 16 команд из разных школ Подмосковья. Победителям предстоит бороться за право представлять Московскую область во всероссийском детском центре «Орленок» в сентябре 2024 года.

«Нам нравится участвовать в „Президентских состязаниях“. Мы рады, что вышли в финал регионального этапа. Участие в таких соревнованиях дает уверенность в том, что мы все сможем благодаря труду, дружбе и спортивным достижениям», — рассказали участники финала регионального этапа, ученики Ново-Харитоновской школы №10 Валерия Лобаденко и Федор Битков — победители регионального этапа 2023 года.

В первый день соревнований команды состязались в беге на 30 м, в подтягивании из виса на перекладине, выполняли сгибание и разгибание рук в упоре лежа, поднимание туловища из положения «лежа на спине», соревновались в гибкости, выполняя наклон вперед из положения сидя, прыгали в длину с места, а также участвовали в легкоатлетической эстафете. Все спортсмены справились с такой насыщенной и сложной программой. 29 мая ребята прошли теоретический конкурс на знание базовых основ теории и методики физической культуры и спорта, а также выполнили беговое задание — личные забеги на 1000 м на легкоатлетическом стадионе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.