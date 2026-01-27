Фигуристки из Орехово-Зуевского округа выступят на гала-концерте в Пушкино 1 февраля

Анастасия и Екатерина Колесовы из Орехово-Зуевского округа примут участие в гала-концерте фестиваля «Хрустальный лед», который пройдет 1 февраля в Центральном парке Пушкинского округа, сообщает пресс-служба администрации Орехово-Зуевского г.о.

Анастасия и Екатерина Колесовы, 15-летние фигуристки из Орехово-Зуевского округа, выступят на гала-концерте фестиваля «Хрустальный лед» 1 февраля в Пушкино. Сестры прошли отборочный этап, где их выступление высоко оценил заслуженный мастер спорта России Илья Авербух. Он отметил, что увидел настоящее фигурное катание.

Девочки занимаются фигурным катанием всего два года под руководством тренера Ольги Логиновой в ФОК «Звездный». Ранее они занимались спортивной гимнастикой, но теперь все свободное время посвящают льду. Судьи отметили не только мастерство спортсменок, но и вклад их тренера, а также фирменный стиль исполнения.

Фестиваль «Хрустальный лед» — проект команды губернатора Московской области. В этом зимнем сезоне он проводится впервые. В отборочных этапах приняли участие более 400 фигуристов-любителей из разных округов Подмосковья. Жюри фестиваля возглавили известные спортсмены: Илья Авербух, Оксана Домнина и Роман Костомаров. Отборочные туры прошли в десяти округах региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.