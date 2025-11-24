Фигуристка Туктамышева заявила об окончании карьеры

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева, выступающая в одиночном катании, в интервью журналисту Виктору Кравченко заявила об окончании спортивной карьеры, сообщает РЕН ТВ .

28-летняя чемпионка мира и Европы призналась, что для нее фигурное катание — это маленькая жизнь. За последние годы в ней было много счастливых и сложных моментов. Все это она вспоминает с благодарностью.

Туктамышева отдельно поблагодарила своих тренеров Светлану Веретенникову, Алексея Гришина и Алексея Мишина, а также родителей и болельщиков.

В октябре 2023 года фигуристка сообщила о приостановке карьеры. Тогда она выразила желание больше времени проводить с родными, заниматься психологией и благотворительностью.

