Необычное сочетание имени и фамилии выделяет российского фигуриста, выступающего в танцах на льду. Дарио Чиризано появился на свет в итальянском городе Кротоне, но после развода родителей, имевших смешанное итальяно-российское происхождение, в возрасте пяти лет он вместе с матерью и старшей сестрой вернулся в Санкт-Петербург. В разговоре с журналистами он заявил, что жить и тренироваться в России — прекрасно, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

На вопрос журналиста о том, что спортсмен уже рассматривал возможность переезда на «историческую родину» для работы с трениром Барбарой Фузар-Поли вместе с чешской партнершей, но в итоге остался в России, он ответил, что чувствует себя прекрасно в этой стране.

«Барбара — прекрасный тренер. Мы до сих пор поддерживаем отношения. Можно сказать, что много лет дружим. Только обстоятельства сложились так, что смена спортивного гражданства оказалась невозможна. Этому обстоятельству очень рад. Прекрасно жить и тренироваться в России!» — заявил Чиризано.

Фигурист также отметил, что очень надеется на то, что в ближайшее время сможет представлять Россию на соревнованиях международного формата.

