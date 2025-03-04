Фетисов предложил организовать хоккейный матч между ветеранами России и США

Депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов во время разговора с ТАСС выступил с инициативой организовать товарищескую игру по хоккею между сборными РФ и Соединенных Штатов. Имеется смысл провести такой матч, добавил бывший спортсмен.

Чтобы организовать мероприятие было проще, необходимо пригласить на игру ветеранов хоккея, которые известны и в России, и в США. Такой шаг позволил бы улучшить отношения между Москвой и Вашингтоном, считает Фетисов.

«Самый быстрый и правильный способ — это собрать легенд и в такой дружеской атмосфере провести матч», — подчеркнул депутат Госдумы.

Фетисов отметил, что хоккей — по-прежнему один из ключевых инструментов взаимодействия с Соединенными Штатами. Важно учитывать, что большое количество спортсменов из РФ играют в США и добились там статуса больших звезд.

Ранее сообщалось, что российский нападающий хоккейного клуба «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников подрался с канадцем Джоэлем Хэнли, который играет за «Калгари Флэймз». Стычка произошла на льду в третьем периоде игры.