Фестиваль «Сильные фигуры» завершит сезон 4 октября в Дмитровском округе

Закрытие сезона фестиваля интеллектуальных видов спорта «Сильные фигуры» пройдет 4 октября в гольф-клубе «Dmitrov Golf Resort» в деревне Курово Дмитровского округа, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

На заключительном этапе фестиваля пройдут турниры по гольфу и керлингольфу. В них примут участие олимпийские чемпионы и призеры Игр в разных видах спорта, государственные деятели, представители бизнеса и спортивных федераций. Турнир по гольфу начнется в 10:30, по керлингольфу — в 14:00.

Международный фестиваль «Сильные фигуры» проводится в России с 2019 года. Его программа включает гольф, керлингольф, теннис, бильярд, тег-регби, шахматы и шашки. За это время состоялось более 30 этапов с участием представителей более чем 50 стран. Среди участников фестиваля — обладатели олимпийских медалей, спортсмены, политики и деятели культуры.

Мероприятие пройдет в гольф-клубе «Dmitrov Golf Resort» в деревне Курово Дмитровского муниципального округа в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России». Контакт для представителей СМИ: Екатерина, +7 (917) 500-91-27.

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Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.