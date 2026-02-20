Фестиваль Российская шахматная корона стартовал в Красногорске

Международный шахматный фестиваль «Российская шахматная корона» начался 17 февраля в поселке Путилково городского округа Красногорск и продлится до 28 февраля 2026 года. В турнире с призовым фондом 7,5 млн рублей участвуют шахматисты более чем из 20 стран, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В соревнованиях выступают представители Таиланда, Филиппин, Индии, Непала, Шри-Ланки, Мьянмы, Лаоса, Аргентины, Чили, Колумбии и других государств. Фестиваль стал одним из крупнейших международных шахматных турниров, проходящих в России в настоящее время.

«Большой международный турнир. Нечасто они сейчас проводятся, тем ценнее возможность померяться силами с сильнейшими шахматистами, получить долгожданную практику», — сказал заместитель министра спорта России Алексей Морозов.

Он отметил, что Федерация шахмат Московской области совместно с Федерацией шахмат России провела значительную организационную работу в сжатые сроки.

Соревнования проходят в четырех форматах. Турнир A по классическим шахматам предназначен для участников с рейтингом 2050+ и дает возможность выполнить нормы международных званий. Также организованы открытые турниры по быстрым шахматам (B), блицу (C) и классике для всех желающих (D). Турниры A и D включают 10 туров с контролем 1,5 часа на партию и добавлением 30 секунд на ход, турнир B — 9 туров с контролем 10+5, турнир C — 11 туров с контролем 3+2.

«Это один из крупнейших международных турниров в России, и здесь участвуют представители более двадцати стран», — сказал президент Федерации шахмат Московской области Сергей Карякин.

Параллельно с фестивалем проходит шахматный лагерь Сергея Карякина. Участники совмещают турнирную практику с тренировками, сеансами одновременной игры, мастер-классами и разборами партий. Занятия проводят тренеры онлайн-школы гроссмейстера и специалисты, работающие со сборными командами Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.