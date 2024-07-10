Фестиваль «Подмосковье без границ» пройдет 8 августа в округе Пушкинский

Городской округ Пушкинский 8 августа примет второй фестиваль равных возможностей «Подмосковье без границ», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В рамках фестиваля запланированы: концертная программа, спортивные состязания, мастер-классы, выставка средств реабилитации и множество различных активностей.

​На стендах выставки технических средств реабилитации инвалидов, производимых и поставляемых российскими компаниями, у участников фестиваля будет возможность ознакомиться с новинками реабилитационной индустрии и испытать их.

​Почетными гостями и участниками мероприятия станут люди с инвалидностью, получившие ранения в результате боевых действий в зоне СВО. Также запланированы встречи с представителями подмосковных реабилитационных центров и ведущими блогерами инвалидного сообщества.

​Кроме того, на фестивале будет работать «Общественная приемная», где у каждого гостя будет возможность пообщаться с представителями: Главного бюро МСЭ по Московской области, Социального фонда России по Москве и Московской области, депутатами Госдумы РФ и Мособлдумы, членами Общественной палаты РФ и Московской области.

​В конце мероприятия пройдет награждение участников дипломами, а победителей соревнований — призами. Также активисты с инвалидностью будут отмечены почетными грамотами от представителей законодательной и исполнительной власти как Московской области, так и РФ.

​Стать участником фестиваля может любой желающий. Для апробации современных средств передвижения приглашаются люди с инвалидностью, передвигающиеся на креслах-колясках и проживающие в Московской области, а также участники подмосковной программы «Активное долголетие». Еще мероприятие могут посетить инвалиды-колясочники из других регионов России и Белоруссии.

​Контакты организатора: 8 (925) 075-61-63 — Игорь Гундеров; Telegram: t.me/igor_gunderov.

​Дата и время проведения фестиваля: 8 августа 2024 года с 12:00 до 17:00. Место проведения: Московская область, г. Пушкино, ул. Некрасова, 3А, Центральный парк культуры и отдыха.

​Фестиваль равных возможностей «Подмосковье без границ» организован Московской областной общественной организацией инвалидов «Колесница» при поддержке правительства региона и администрации округа Пушкинский.

Мероприятие проводится на средства субсидии из бюджета Московской области на развитие гражданского общества с участием средств Фонда-оператора президентских грантов, а также в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что открытие центров для реабилитации инвалидов — очень важная тема, данная работа в Подмосковье ведется.

«Мы продолжаем открывать те самые центры, которые помогают инвалидам в реабилитации — опорно-двигательный аппарат, психологи, все, что связано с методиками развития. Эти центры у нас работают, они на хорошем счету», — сказал Воробьев.