Фестиваль по северной ходьбе для клуба «Активное долголетие» прошел в Одинцове

Фестиваль по северной ходьбе для участников клуба «Активное долголетие» прошел в Одинцовском округе. Участниками стали команды из разных населенных пунктов округа, передает пресс-служба администрации городского округа.

Участниками стали команды из разных населенных пунктов округа. На фестиваль приехали серебряные активисты из поселка Горки-10 и Звенигорода.

«Около ста человек собрал фестиваль по северной ходьбе. Долголетам предстоит пройти несколько дистанций: 3, 2 и 1 км», — отметила заместитель начальника Управления соцразвития администрации муниципалитета Светлана Князева.

Перед началом дистанции обязательно проводят разминку и танцевальный марафон, чтобы разогреть мышцы.

В Подмосковье 250 тыс. человек принимают участие в проекте губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие». Появляется все больше мест, где можно активно проводить свободное время.

«Приятно, что это движение у нас развивается во многом благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходят тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь там кипит, и я лично слышал, и бывал. В центрах получают много положительных отзывов», — сказал Воробьев.