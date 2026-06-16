Фестиваль «Объединяя поколения» пройдет в Долгопрудном 4 июля

Благотворительный физкультурный фестиваль «Объединяя поколения» состоится 4 июля в Долгопрудном на базе ФСК «Салют». К участию приглашают жителей от 18 до 60 лет, ветеранов боевых действий, участников СВО и их семьи, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Фестиваль объединит спортивные соревнования и семейный отдых. В программе — пауэрлифтинг (жим лежа без экипировки), гиревой спорт (жим гири сидя), практическая стрельба в электронном тире и спортивное метание ножа.

Организаторы также подготовили развлекательные мероприятия, интерактивные площадки, мастер-классы для детей, показательные выступления и активности для всей семьи. Гостям предлагают поддержать участников — вход на мероприятие свободный.

Фестиваль проводят управление культуры, физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Долгопрудного, АНО «Долгопрудный рядом» и АУ «ФСК «Салют» при содействии центра поддержки участников СВО и их семей, отделения фонда «Защитники Отечества», ассоциации ветеранов СВО и городского отделения «Боевого братства».

Мероприятие пройдет 4 июля в 11:00 по адресу: ФСК «Салют», проспект Ракетостроителей, дом 4, корпус А. Для участия в спортивных дисциплинах необходимо до 29 июня подать заявку по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/6a17f362eb61465e6d4c2fc2.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе филиала фонда «Защитники Отечества». Он подчеркнул, что там работают профессиональные специалисты и ищут способы решить каждый запрос.

«Центры (помощи семьям участников СВО — ред.) работают, и ключевое, чтобы они работали стабильно, с такой же эмпатией и временем. <…> Именно с этой целью был создан государственный фонд «Защитники Отечества», где работают профессиональные специалисты и помогают большому количеству ребят и семей. Справка это, протезирование — самые разные запросы», — сказал Воробьев.