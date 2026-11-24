Патриарший фестиваль равноапостольного Николая Японского по восточным боевым единоборствам прошел 22 ноября в комплексе «Юность» в Лобне. Он объединил более 400 участников из 15 городов России, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Программа включала чемпионаты и первенства Московской области по кобудо и спочану, а также открытое первенство городского округа Лобня по каратэ-до Сито-рю. Спортсмены выступили в командном и индивидуальном ката, показали работу со спортивным шестом, меткость в стрельбе из духовой трубки и владение аналогами восточного оружия.

Ветераны специальной военной операции выступили в дисциплине «духовая трубка». Организаторы отметили, что их участие стало символом мужества, стойкости и силы духа.

Почетными гостями стали протоиерей Кирилл Соколов, иерей Кирилл Сушков, руководитель Лобненского отделения ветеранов Вооруженных сил РФ Сергей Свороб, участник СВО Сергей Бурцев, директор «Академии спорта» Данил Скрябин и его заместитель Александр Васильев, чемпион Азии по водному поло Александр Аксенов. Они приняли участие в награждении победителей и призеров.

Для участников и гостей работала полевая кухня. Фестиваль организовали лобненское отделение ветеранов Вооруженных сил РФ, представители Лобненского благочиния и школа каратэ кобудо «Тацудзин».

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.