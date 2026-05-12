Фестиваль ГТО среди школьников пройдет в Люберцах 13 мая

Региональный фестиваль комплекса ГТО для школьников IV–V ступеней пройдет 13 мая 2026 года в городском округе Люберцы на стадионе «Орбита» в Дзержинском. Участники выполнят девять нормативов, включая бег, стрельбу и плавание, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Соревнования состоятся по адресу: г. Дзержинский, ул. Спортивная, 3Б. Торжественное открытие запланировано на 12:00, завершение — в 18:00.

Школьники продемонстрируют физическую подготовку в девяти видах испытаний. В программу вошли бег на 60 метров, бег на 1500 метров для IV ступени и на 2000 метров для V ступени, стрельба из пневматической винтовки с дистанции 10 метров, метание мяча весом 150 граммов, наклон вперед на гимнастической скамье, прыжок в длину с места, поднимание туловища из положения лежа, подтягивание на высокой перекладине для юношей или отжимания для девушек, а также плавание на 50 метров. Фестиваль проходит в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

По итогам первого квартала 2026 года жители Подмосковья получили 5145 знаков отличия ГТО, из них 4806 золотых, 220 серебряных и 119 бронзовых. Лидером по количеству наград стал городской округ Люберцы — 686 знаков. Наличие знака ГТО дает дополнительные баллы при поступлении в вузы, а с 2025 года позволяет оформить налоговый вычет за выполнение нормативов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». Еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«Открытый стадион» дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.