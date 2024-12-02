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Фестиваль физической и духовной культуры учащихся воскресных школ прошел в Щелкове

Более 160 учащихся воскресных школ Подмосковья собрал ежегодный фестиваль физической и духовной культуры в городском округе Щелково, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Участниками фестиваля стали мальчики и девочки 2011–2015 годов рождения — воспитанники воскресных школ пяти епархий: Одинцовской, Сергиево-Посадской, Балашихинской, Коломенской и Подольской. Юные любители спорта представляли благочиния Московской епархии и крупные приходы.

​В программу соревнований вошли восемь командных дисциплин: мини-футбол, городошный спорт, дартс, легкая атлетика (комбинированная эстафета), перетягивание каната, вис на перекладине, а также корнхолл и «веселые старты».

​В мини-футболе победу одержала команда Одинцовской епархии. За ней расположились учащиеся из Балашихинской епархии. Почетное третье место заняла Сергиево-Посадская епархия. Лучшими игроками турнира были признаны: Даниил Булатов из Сергиева Посада, Даниил Гогов из Одинцова, Джахид Махмудов из Коломны, Тимофей Букреев из Балашихи и Станислав Каландия из Подольска.

​В соревнованиях по городошному спорту золотые медали завоевали представители Подольской епархии. Второе место у Одинцовской епархии. «Бронза» на счету Коломенской епархии. Наилучшим образом проявили себя: Михаил Кузьменко из Подольска, Савва Седых из Одинцова и Елизавета Галицкая из Сергиева Посада.

​Победы в перетягивании каната удостоились юные спортсмены из Подольской епархии. Второе место на счету Сергиево-Посадской епархии. И бронзовые награды завоевала Одинцовская епархия.

​В висе на турнике лучшей стала команда Одинцовской епархии. «Серебро» у Коломенской епархии. На третью ступень пьедестала поднялись учащиеся Сергиево-Посадской епархии. Самыми активными участниками были объявлены: Ульяна Ясько из Сергиева Посада, Савелий Подшивалов из Одинцова и Сергей Носенко из Коломны.

​Турнир по дартсу выиграла Балашихинская епархия. Второе место за Подольской епархией. Замкнула тройку призеров Одинцовская епархия. Наиболее точными дартсменами стали: Кирилл Стаднык из Подольска, Ефросиния Морокова из Балашихи и Филипп Лосев из Одинцова.

​В «веселых стартах» первое место завоевала команда Сергиево-Посадской епархии. Второе место на счету Одинцовской епархии. И третий результат показали учащиеся Балашихинской епархии.

​По итогам комбинированной легкоатлетической эстафеты не было равных Одинцовской епархии. Серебряные награды удалось выиграть Сергиево-Посадской епархии. «Бронза» у представителей Подольской епархии.

​В дисциплине «корнхолл» победу одержала Подольская епархия. Следом расположилась Балашихинская епархия. И третье место за Сергиево-Посадской епархией. Лучшими игроками были признаны: Кирилл Стаднык и Иван Моисеев из Подольска, а также Игнат Гулин из Балашихи.

​Традиционный 23-й фестиваль физической и духовной культуры учащихся воскресных школ Московской области прошел 30 ноября в городском округе Щелково в спорткомплексе «Подмосковье».

​Соревнования проводились в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». Организаторами мероприятия стали министерство физической культуры и спорта Московской области, Межъепархиальный отдел координации миссионерской и молодежной работы Московской митрополии Русской Православной Церкви, а также администрация городского округа Щелково.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.