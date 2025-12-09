Фестиваль единоборств в Одинцово собрал около 1,5 тысячи гостей

8 декабря в рамках партийного проекта «Единой России» «Выбор сильных» в Одинцове прошел фестиваль единоборств. Его проведение приурочено к празднованию Дня Героя Отечества, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Гостями фестиваля стали участники СВО и члены их семей, жители округа, общественники, спортсмены и тренеры, а также представители «Единой России»: сенатор, председатель общественного совета партпроекта «Выбор сильных», Герой РФ Александр Карелин, депутат Госдумы Алла Полякова, первый зампредседателя Мособлдумы, Герой РФ Лариса Лазутина и другие партийцы.

Молодые спортсмены — самбисты, дзюдоисты и борцы — приготовили для гостей показательные номера. Также в ходе мероприятия прошла торжественная церемония награждения выдающихся тренеров и чествования наших героев – ветеранов СВО.

«Интерес к проекту «Выбор сильных» в стране растет. Если мы правильно расставим акценты и не откажем никому из начинающих юных спортсменов, так будет продолжаться и дальше. Каждый из них является для нас главным и самым перспективным адресатом проекта. Задача проекта - воспитать сильных граждан России. Именно на этом сосредоточены ожидания «Единой России» как партии», - отметил Александр Карелин.

В свою очередь, Лариса Лазутина подчеркнула, что Александр Карелин стал настоящим «двигателем» партпроекта «Выбор сильных».

«Сегодня мы увидели очень много молодых, очень перспективных и настроенных на результат детей. И я очень рада, что благодаря в том числе и «Выбору сильных» наши дети привлекаются к разным видам спорта уже с раннего возраста. Это в первую очередь здоровье нашей нации. Я также хочу поблагодарить и нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьева, благодаря которому у нас регионе так много спортивных объектов», - добавила Лариса Лазутина.

Напомним, партпроект «Выбор сильных» был инициирован «Единой Россией» в начале этого года, он направлен на популяризацию массового спорта – цель, которая была обозначена президентом России Владимиром Путиным. Среди основных задач «Выбора сильных» - развитие школ единоборств на территории страны, повышение роли физкультуры и спорта в жизни подрастающего поколения, пропаганда здорового образа жизни.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», - сказал он.