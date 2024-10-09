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Фестиваль «Борьба в школу» пройдет в Подмосковье 20 октября

В Химках 20 октября пройдет региональный этап Всероссийского фестиваля спортивной борьбы среди учащихся «Борьба в школу», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​В рамках фестиваля состоятся соревнования среди юношей и девушек 2011–2013 годов рождения по трем дисциплинам спортивной борьбы в шести различных весовых категориях: вольная борьба, греко-римская борьба и женская борьба.

​Победители турнира получат право представить Московскую область на всероссийском финале в Москве с 9 по 12 декабря 2024 года.

​В качестве почетных гостей мероприятие посетят: заслуженный мастер спорта РФ, серебряный призер Олимпиады 2016 года, чемпионка Европы, двукратный призер чемпионатов мира, восьмикратная чемпионка России Валерия Коблова, заслуженный тренер России, президент федерации спортивной борьбы Московской области Армен Григорян, мастер спорта СССР по вольной борьбе, президент федерации спортивной борьбы г. о. Химки Игорь Панчук и другие.

Дата проведения: 20 октября 2024 года.

Время проведения: с 10:00 до 17:30 (церемония открытия — 12:00).

Место проведения: Московская область, г. Химки, ул. Школьная, д. 1б, ФОК «Юбилейный».

​Фестиваль проводится при взаимодействии с партией «Единая Россия» в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.