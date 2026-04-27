Фехтовальщицы из Подмосковья взяли две медали чемпионата России

Спортсменки из Подмосковья завоевали серебро в командной рапире и бронзу в личном турнире на чемпионате России по фехтованию, который проходит с 22 по 29 апреля 2026 года в Казани, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В командном турнире по рапире серебряными призерами стали Ирина Зорина, Айла Мамедова, Анна Соловьева и Стефания Часовникова. Спортсменки представляют областной Центр олимпийских видов спорта, Центр фехтования Ильгара Мамедова и УОР №1 в Краснознаменске. Золото завоевала команда Курской области, бронзу — рапиристки из Башкортостана.

В личном первенстве среди саблисток бронзовую медаль выиграла Яна Егорян, представляющая областной Центр олимпийских видов спорта и СШОР по фехтованию в Химках. Третье место она разделила со спортсменкой из Санкт-Петербурга. Победу одержала представительница Москвы, серебро — фехтовальщица из Новосибирской области.

Чемпионат России проходит в Казани в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.