Фехтовальщица из Подмосковья Яна Егорян выиграла гран-при в Корее

Фехтовальщица Яна Егорян из Подмосковья завоевала золото на этапе Гран-при по фехтованию, который прошел с 28 апреля по 4 мая 2026 года в Инчхоне. По итогам турнира спортсменка возглавила мировой рейтинг, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Двукратная олимпийская чемпионка уверенно прошла турнирную дистанцию. Представительница областного Центра олимпийских видов спорта из Химок на старте победила американку Александру Ли, затем одолела олимпийскую чемпионку Парижа-2024 француженку Манон Апити, а также итальянок Клаудию Ротили и Мануэлу Спику. В полуфинале Егорян взяла верх над испанкой Аракели Наварро, которая ранее выбила из борьбы Софью Великую.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность реализации программы «50 доступных ФОКов» и напомнил о том, чтобы все введенные в эксплуатацию спортивные объекты работали эффективно.

«(Программа — ред.) «50 умных ФОКов». Один из национальных приоритетов — это доступность массового спорта. Мы проводим заметные мероприятия в этом направлении. Центральные стадионы и подогрев полей, наши ФОКи (физкультурно-оздоровительные комплексы — ред.), бассейны мы дальше будем строить. Такой запрос есть, и это очевидно», — сказал Воробьев.