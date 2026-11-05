Фехтовальщики Подмосковья завоевали четыре медали на турнире в Санкт-Петербурге

Спортсмены Московской области выиграли золото, серебро и две бронзы на Всероссийских юниорских соревнованиях по фехтованию. Турнир прошел с 30 октября по 1 ноября в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Подмосковные рапиристки заняли весь пьедестал в личном первенстве среди девушек. Милана Левчук завоевала золото, София Дзобаева — серебро, Стефания Часовникова — бронзу.

Все три спортсменки представляют центр фехтования Ильгара Мамедова и училище олимпийского резерва № 3 в Химках. София Дзобаева также выступает за областной центр олимпийских видов спорта.

Илья Лобыкин стал бронзовым призером личного первенства на шпагах среди юниоров. Он представляет областной центр олимпийских видов спорта и спортивную школу олимпийского резерва «Академия спорта» в Воскресенске.

Всероссийские соревнования прошли с 30 октября по 1 ноября в Санкт-Петербурге в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

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Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.