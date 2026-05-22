Фехтовальщики Подмосковья выиграли три медали в Туле

Спортсмены Московской области завоевали золото, серебро и бронзу на первенстве России по фехтованию среди юниоров до 24 лет, которое проходит в Туле с 18 по 25 мая, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Золотую медаль в личном первенстве среди юниорок на шпагах выиграла Виктория Раменскова из СШОР им. Сыроежкина (Бронницы). Бронзу в этой же дисциплине завоевала Анастасия Забелина, представляющая областной центр олимпийских видов спорта и СШОР Долгопрудного. Серебряным призером стала спортсменка из Москвы, еще одну бронзу получила участница из Новосибирской области.

В соревнованиях среди юниоров в дисциплине «шпага» серебряную медаль в личном зачете завоевал Михаил Казмин, представляющий областной центр олимпийских видов спорта и УОР № 2 из Звенигорода. Золото и бронзу в этой категории выиграли спортсмены из Москвы.

Первенство России проходит в Туле с 18 по 25 мая в рамках государственной программы «Спорт России». В турнире участвуют сильнейшие молодые фехтовальщики страны. Соревнования являются важным этапом отбора в юниорскую сборную России для участия в международных стартах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.